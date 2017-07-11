Президент Ильхам Алиев назван гражданами Грузии самым доброжелательным мировым лидером

2017-07-11 17:22 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Граждане Грузии назвали Президента Азербайджана Ильхама Алиева самым доброжелательным мировым лидером.

Влиятельная грузинская газета «Еженедельная палитра» провела в начале июля опрос на тему «Самый доброжелательный лидер». В опросе приняли участи около полутысячи респондентов, пишет издание, которые ответили на вопрос: «Как вы думаете, кто из лидеров является наиболее доброжелательным политиком?».

Первое место в списке занял Президент Азербайджана Ильхам Алиев, которого граждане Грузии назвали самым доброжелательным политиком. Также в тройку лидеров вошли президент США Дональд Трамп и лидер Украины Петр Порошенко.

Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, Реджеп Тайип Эрдоган и Тереза Мей также были названы грузинами в числе самых доброжелательных мировых лидеров.

(Автор: Эльмира Таривердиева. Редактор: Ирина Парфёнова)