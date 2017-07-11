Парламентские группы дружбы во всех странах информируются об армянской провокации - вице-спикер Азербайджана

2017-07-11 17:34 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Глава азербайджанской делегации в ПА ОБСЕ, вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Бахар Мурадова направила обращение председателю Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен в связи с последней провокацией, совершенной армянами в Физули. Об этом Бахар Мурадова сказала на пресс-конференции во вторник.

По ее словам, к письму приложены соответствующие документы и фотографии.

В обращении подчеркивается, сказала вице-спикер, что ПА ОБСЕ должна держать конфликт под постоянным вниманием, посредством своего представителя более серьезно оценить этот вопрос, а также предпринять необходимые шаги для прекращения таких провокаций.

Мурадова добавила, что такие обращения направляются парламентским группам дружбы во всех странах, и информирование продолжается. «Эти убийства, провокации, направленные против мирных жителей, должны не только осуждаться, необходимо добиться их прекращения, положить конец провокациям армянских войск на линии соприкосновения и чтобы соответствующие структуры предприняли шаги по решению вопроса», - сказала вице-спикер.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила ранее Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)