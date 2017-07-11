Учреждена юбилейная медаль «100 лет Азербайджанской армии (1918-2018)»

2017-07-11 19:07 | www.apa.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменение в закон «Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики» в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики «100 лет Азербайджанской армии (1918-2018)».

Как сообщает АПА, утверждены «Положение о юбилейной медали «100 лет Азербайджанской армии (1918-2018)» и «Изображение юбилейной медали Азербайджанской Республики «100 лет Азербайджанской армии (1918-2018)».