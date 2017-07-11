В Азербайджане вступил в силу закон, который положит конец нежеланным рекламным «СМС»

2017-07-11 19:00 | www.oxu.az | 3

Президент Азербайджана утвердил изменения в закон «О телекоммуникациях».

Как передает Oxu.Az, в закон «О телекоммуникациях» внесена статья 50-1.

Согласно статье, оператор и провайдер могут отправлять рекламу на основе соглашения, подписанного с рекламодателем. Оператор и провайдер могут отправлять рекламу абоненту только в случае подписания с последним письменного соглашения на получение рекламы. Оператор и провайдер должны создать абоненту возможность отказа от рекламы в любое время или для распространения только той рекламы, которую хочет абонент. За отправку рекламы, не отвечающей пунктам закона «О рекламе», и без согласия абонента оператор и провайдер носят ответственность.

Реклама может распространяться до тех пор, пока не будет получен ответ на запрос абонента, отправленный оператору или провайдеру.

З.Г.

