В Мельбурне построят небоскреб по проекту Захи Хадид – ФОТО

2017-07-11 19:00 | www.oxu.az | 4

Mandarin Oriental Hotel Group открывает отель и резиденции в небоскребе с инновационным дизайном по одному из последних проектов легендарного архитектора Захи Хадид на австралийском континенте в 2023 году.

Как передает Oxu.Az, это – первый проект отельной сети на австралийском континенте, его разработку поручили компании-застройщику Landream.

Отель и резиденции будут располагаться на улице Коллинз в небоскребе, отличающимся уникальным инновационным дизайном.

Место для застройки выбрали не случайно: недалеко находятся районы Доклендс и Саутбанк, где кипит культурная жизнь города.

Разработкой концепции здания занималась Заха Хадид. Это один из ее последних проектов, который станет наследием великого архитектора и новой достопримечательностью города. Строительство многофункционального 185-метрового комплекса будет осуществляться в рамках проекта по реконструкции Центрального делового района (CBD).

Номерной фонд отеля Mandarin Oriental, Мельбурн составят 196 просторных современных номеров и люксов. В интерьере найдут отражение черты местной культуры и восточные мотивы, свойственные фирменному стилю отельной группы Mandarin Oriental. Компания будет также управлять 148-ю резиденциями, расположенными на верхних этажах. Дополнительным преимуществом для владельцев станет собственная зона отдыха и доступ ко всем услугам отеля.

В отеле Mandarin Oriental, Мельбурн планируют открыть рестораны и бар с живописной террасой на крыше. Стильные залы прекрасно подойдут для проведения деловых и торжественных мероприятий. В спа-центре отеля можно будет расслабиться и насладиться фирменными процедурами. Для любителей спорта будет работать фитнес-центр и крытый бассейн.

Отметим, что Центр Гейдара Алиева также был построен по проекту известного архитектора Захи Хадид. Родившаяся в Ираке британская подданная З.Хадид стала первой женщиной в мировой истории - обладательницей престижной Притцкеровской премии в области архитектуры 31 мая 2004 года. З.Хадид умерла в 2016 году в возрасте 65 лет. Она скончалась в клинике Майами от сердечного приступа.

Э.А.

