Европарламентарии подвергли резкой критике военно-политический режим Армении в связи с последней провокацией

2017-07-11 17:43 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Член ПА Евронест, депутат от Словении Иво Вайгл на заседании комитета Европарламента подверг резкой критике военно-политический режим Армении за убийство в результате провокации в Физулинском районе Азербайджана двухлетней Захры.

Как сообщили Trend во вторник в представительстве Азербайджана в ПА Евронест, на очередном заседании комитета Европарламента по внешней политике депутаты ЕП и приглашенные на заседание независимые азербайджанские и армянские эксперты обсудили напряженность, которая наблюдается в последние дни в зоне нагорно-карабахского конфликта.

В ходе обсуждений словенский депутат Иво Вайгл довел до сведения участников, что Армения является оккупантом, Азербайджан подвергся оккупации, что азербайджанцы были вынуждены покинуть свои дома и что четвертого июля в прифронтовой зоне армянами были убиты невинные люди. Он отметил, что важно приложить серьезные усилия для урегулирования конфликта в этом регионе, который важен с точки зрения безопасности Европейского союза. Иво Вайгл сказал, что этот конфликт должен быть урегулирован только в рамках международного права, которое основано на уважении неприкосновенности всеми признанных границ.

Докладчик Европарламента по Азербайджану, член ПА Евронест, депутат от Румынии Норика Николай также резко осудила Армению за гибель мирного населения, отметив, что этот инцидент произошел не в самом Нагорном Карабахе, а в прилегающем к нему районе, где проживает мирное азербайджанское население.

Депутат Европарламента от Литвы Петрас Аустревичус также сказал, что обстрел Арменией мирного населения является ошибочным шагом и существует большая угроза возобновления конфликта.

Депутат Европарламента от Хорватии Зеляна Зовко подчеркнула, что этот конфликт может быть урегулирован только мирным путем, война недопустима. Она отметила, что подобная напряженность на линии фронта становится причиной гибели мирных граждан и это необходимо предотвращать.

Участвовавший в заседании армянский эксперт с сожалением отметил, что в Армении посредством аппарата президента ведется сосредоточение власти в одном центре и осуществляется милитаризация общества.

На заседании выступили еще несколько депутатов Европарламента, которые также выразили обеспокоенность в связи с событиями, происходящими на линии фронта.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила ранее Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)