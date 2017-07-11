Учреждена юбилейная медаль азербайджанской армии

2017-07-11 19:11 | www.oxu.az | 5

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменение в закон «Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики» в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики «100 лет Азербайджанской армии (1918-2018)».

Как сообщает Oxu.Az, утверждены «Положение о юбилейной медали «100 лет Азербайджанской армии (1918-2018)» и «Изображение юбилейной медали Азербайджанской Республики «100 лет Азербайджанской армии (1918-2018)».

С.Б.

