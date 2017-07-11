«Бавария» арендовала футболиста «Реала»

2017-07-11 19:17 | www.oxu.az | 3

Мюнхенская «Бавария» арендовала полузащитника мадридского «Реала» Хамеса Родригеса.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщается на сайте немецкого клуба.

Срок аренды составляет два года. По информации портала goal.com, за этот период мадридцы получат 10 миллионов евро. В 2019 году, когда соглашение истечет, «Бавария» сможет выкупить игрока за 35,2 миллиона евро.

«Подписание Родригеса было большим желанием [тренера] Карло Анчелотти. Вместе они успешно работали в "Реале". Хамес может играть на нескольких позициях, является большим мастером стандартов, опасен у ворот соперника. Нет никаких сомнений, что этот трансфер значительно поднимет уровень нашей команды», — сказал председатель правления мюнхенцев Карл-Хайнц Румменигге.

Родригес выступал за «Реал» с 2014 года. Вместе с королевским клубом хавбек дважды выигрывал Лигу чемпионов, становился чемпионом Испании и победителем клубного чемпионата мира. 25-летний полузащитник провел за сливочных 111 матчей, забив 36 мячей и отдав 41 голевую передачу.

С.Б.

