РФ и Иран подчеркнули важность выполнения договоренности Тегерана и "шестерки"

2017-07-11 17:49 | www.trend.az | 3

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и его иранские коллеги подчеркнули важность выполнения договоренной по иранской ядерной программе всеми сторонами Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом сообщили во вторник в российском дипведомстве по итогам консультаций, которые состоялись во вторник в Тегеране, передает ТАСС.

"С российской стороны было подчеркнуто строгое соблюдение Ираном своих обязательств по СВПД, что регулярно подтверждается МАГАТЭ, - информировали в министерстве. - Россия и Иран акцентировали важность сохранения договоренности и отметили эффективность данного механизма с точки зрения обеспечения международной и региональной безопасности, а также режима ядерного нераспространения".