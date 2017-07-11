Спецпредставитель ПА ОБСЕ на Южном Кавказе посетит Азербайджан
2017-07-11 17:58 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Специальный представитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ на Южном Кавказе Кристиан Вигенин в сентябре совершит визит в регион.
Об этом во вторник на пресс-конференции сказала руководитель делегации Азербайджана в ПА ОБСЕ, вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Бахар Мурадова.
По ее словам, в предстоящий период будет выбрана подходящая дата для этого визита.
Как сказала вице-спикер, спецпредставитель в ходе своего визита посетит все три страны региона.
Мурадова сказала, что во время прошедшего в Минске заседания ПА ОБСЕ спецпредставитель структуры на Южном Кавказе по отдельности встретился с делегациями каждой из трех стран – Азербайджана, Армении и Грузии.
«Был проведен обмен мнениями касательного его предстоящего визита в регион, его программы, вопросов, которые будут в нее включены. После отдельных встреч была проведена общая встреча с участием делегаций всех трех стран. На встрече, проведенной в рабочем порядке, каждая из сторон выразила свою позицию в связи с этим визитом», - сказала Мурадова.
По ее словам, на встрече каждая сторона отметила важность этого визита и значимость более частого осуществления подобных визитов.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)