В Самарканде до 2020 г. будет создана турзона Samarkand city

2017-07-11 18:05 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - На территории Самарканда до 2020 года будет создана туристская зона Samarkand city, следует из постановления Кабмина республики, обнародованного во вторник.

Постановлением утверждена трехлетняя программа ускоренного развития туристского потенциала Самарканда и Самаркандской области расчетной стоимостью 39,34 миллиарда сумов.

Финансирование программы предусмотрено за счет средств республиканского и местных бюджетов Самарканда и Самаркандской области, а также за счет вложений отечественных и иностранных инвесторов.

В рамках программы на территории Samarkand city будут построены современные гостиницы, коттеджи, развлекательные и торговые заведения, в том числе амфитеатр, боулинг-клубы, караоке-бары, кафе, рестораны, магазины сувениров и другой продукции.

Программой предусмотрено совершенствование системы общественного питания и создание условий для вечернего досуга туристов.

Намечено улучшение транспортного обслуживания, развитие авиа- и железнодорожной инфраструктуры путем увеличения количества авиарейсов и рейсов высокоскоростного поезда Afrosiyob, создания специализированной организации по обслуживанию туристов в зоне исторической части Самарканда, строительства и реконструкции автодорог, ведущих к объектам туристского показа.

Благоустройство территории Самарканда предусматривает утверждение обновленного плана детальной планировки города, проведение необходимых благоустроительных работ с установкой на объектах туристской инфраструктуры банкоматов и терминалов, а также организацией Wi-Fi-зон в местах массового скопления туристов.

На территории гребного канала в Самаркандском районе будет построена спортивно-оздоровительная и туристско-рекреационная зона для семейного отдыха жителей Самарканда и области, а также туристов.

Особое внимание в программе уделено продвижению паломнического туризма и увеличению потока туристов-паломников. Запланировано благоустройство территории и реставрация комплекса «Имам аль-Бухари» в Пайарыкском районе, объектов паломничества «Хазрати Давуд» в Нурабадском районе, «Гавсул Аъзам» в Ургутском районе и других.

Ожидается, что реализация программы позволит увеличить к 2022 году количество иностранных туристов в два раза.

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(Автор: Демир Азизов. Редактор: Ирина Парфёнова)