Президент Ильхам Алиев назначил председателей ряда апелляционных судов
2017-07-11 18:27 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о назначении председателей ряда апелляционных судов.
Согласно распоряжению, Тапдыг Шукюр оглу Махмудов назначен председателем Гянджинского апелляционного суда, Саадат Инаят гызы Бекташи - председателем Сумгайытского апелляционного суда, Рашадат Ахмед оглу Агаев - председателем Ширванского апелляционного суда, Мубариз Досмамед оглу Акперов - председателем Шекинского апелляционного суда.