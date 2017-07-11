Российского туриста убили в Абхазии

2017-07-11 19:38 | www.oxu.az | 4

Турист из России умер в Абхазии из-за ранения, полученного при попытке ограбления.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в МВД республики.

Инцидент произошел днем в районе села Ачандара в Гудаутском районе.

«Группу туристов, возвращавшихся пешком с рыбалки, настигли неизвестные, вооруженные ножом и автоматом, и потребовали денег», — сказали в ведомстве. Один из мужчин оказал сопротивление грабителям и был ранен. Его доставили в больницу, однако он скончался.

Ведется поиск преступников. Место происшествия оцеплено.

С.Б.

