Российского туриста убили в Абхазии
2017-07-11 19:38 | www.oxu.az | 4
Турист из России умер в Абхазии из-за ранения, полученного при попытке ограбления.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в МВД республики.
Инцидент произошел днем в районе села Ачандара в Гудаутском районе.
«Группу туристов, возвращавшихся пешком с рыбалки, настигли неизвестные, вооруженные ножом и автоматом, и потребовали денег», — сказали в ведомстве. Один из мужчин оказал сопротивление грабителям и был ранен. Его доставили в больницу, однако он скончался.
Ведется поиск преступников. Место происшествия оцеплено.