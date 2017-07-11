ТАР – наиболее вероятный южный маршрут для поставок российского газа в Европу - эксперт

2017-07-11 18:28 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Российский газ из "Турецкого потока", наиболее вероятно, пойдет в Европу по Трансадриатическому трубопроводу (ТАР), считает независимый аналитик по Турции и вопросам энергобезопасности на пространстве Евразии Гарет Уинроу (Gareth Winrow).

«Это будет возможно посредством трубопровода ТАР, когда его годовая мощность удвоится до 20 миллиардов кубических метров, или возобновив проект интерконнектора Турция-Греция-Италия (ITGI)», - сказал Уинроу по электронной почте Trend.

Он напомнил, что недавно "Газпром" провел переговоры с греческой компанией DEPA и итальянской Edison о возобновлении последнего проекта.

Похоже, что ЕС, отметил аналитик, также не будет противиться прокачке российского газа в Европу через расширенный ТАР, поскольку это не будет нарушать условия Третьего энергетического пакета ЕС. По его словам, европейцы уже показали, что они не против увеличения импорта российского газа, учитывая планируемое расширение трубопровода "Северный поток", предполагающего поставки российского газа.

Кроме того, Уинроу отметил, что неясно, какой нероссийский газ (помимо азербайджанского) может транспортироваться в Европу в обозримом будущем по трубопроводу ТАР.

"Увеличение поставок газа с азербайджанских месторождений или начало поставок газа из Туркменистана, северного Ирака или даже из Израиля в Европу через Турцию и "Южный газовый коридор" вряд ли произойдет в среднесрочной перспективе из-за политических проблем, отсутствия инфраструктуры или задержек в разработке газовых месторождений", - сказал он.

При этом, по словам Уинроу, определенно существует конкуренция между разными странами юго-восточной Европы за возможный маршрут второй ветки "Турецкого потока", пропускная способность который планируется в размере порядка 16 миллиардов кубометров в год.

Он напомнил, что премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и президент Сербии Александр Вучич на этой неделе посетили 22-й Всемирный нефтяной конгресс в Стамбуле, где воспользовались возможностью пролоббировать маршрут второй ветки "Турецкого потока" через территорию своих стран. Кроме того, несколько дней назад Венгрия также выразила серьезную заинтересованность в подключении к "Турецкому поток" через территорию Сербии.

"Хотя этот возможный трубопровод в последнее время очень активно рекламируется, Россия также по-прежнему очень заинтересована в подключении второй ветки "Турецкого потока" к Европе через Грецию… и может предпочесть один из двух вариантов через Грецию", - сказал эксперт.

Межправительственное соглашение по проекту "Турецкий поток" между Россией и Турцией было подписано в октябре 2016 года. Документ предполагает строительство двух веток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая. Одна ветка предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая — для поставок газа транзитом через Турцию в европейские страны. Изначально планировалось построить четыре ветки трубопровода. Строительство морского участка "Турецкого потока" было начато в мае 2017 года.

ТАР является частью "Южного газового коридора", предполагающего поставки газа из Азербайджана в Европу. Трубопровод ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии. На турецко-греческой границе он будет соединен с другим газопроводом TANAP. Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Елена Косолапова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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