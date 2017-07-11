Президент Ильхам Алиев наградил Акифа Шафиева орденом «За службу Отечеству» 3-й степени

2017-07-11 18:34 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении Акифа Али оглу Шафиева орденом «За службу Отечеству» третьей степени за многолетнюю плодотворную деятельность в области охраны государственной границы.

Также глава государства сегодня подписал распоряжение об увольнении Акифа Шафиева с действительной военной службы в запас с правом ношения военной формы.