В Азербайджане отметят 120-летний юбилей первой оперной певицы Шовкет Мамедовой

2017-07-11 18:40 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о 120-летнем юбилее Шовкет Мамедовой.

В 2017 году исполняется 120 лет первой оперной певице Азербайджана, народной артистке СССР, профессору Шовкет Гасан гызы Мамедовой.

В распоряжении говорится, что с целью достойного проведения 120-летнего юбилея большого мастера Шовкет Мамедовой, внесшей ценный вклад в сокровищницу многовековой богатой музыкальной культуры Азербайджана, министерству культуры и туризма совместно с министерством образования поручено подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 120-летнему юбилею Шовкет Мамедовой.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.