Президент Ильхам Алиев освободил от должности замначальника Госслужбы по мобилизации и призыву на действительную военную службу

2017-07-11 18:44 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение об освобождении Оруджева Новрузали Гусейн оглу от должности начальника Главного управления по призыву на действительную военную службу - заместителя начальника Государственной службы по мобилизации и призыву на действительную военную службу.

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.