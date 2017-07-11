Президент Ильхам Алиев освободил от должности замначальника Госслужбы по мобилизации и призыву на действительную военную службу
2017-07-11 18:44 | www.trend.az | 7
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение об освобождении Оруджева Новрузали Гусейн оглу от должности начальника Главного управления по призыву на действительную военную службу - заместителя начальника Государственной службы по мобилизации и призыву на действительную военную службу.
Распоряжение вступает в силу со дня подписания.