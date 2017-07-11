Азербайджан обратился к России в связи с проведением учений на оккупированных азербайджанских землях

2017-07-11 20:03 | www.apa.az | 4

10 июля 2017 года армянский интернет ресурс ru.armeniasputnik.am распространил информацию о совместных учениях Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации совместно с Пограничными войсками Национальной службы безопасности Армении, которые были проведены по сценарию попытки пересечь государственную границу Азербайджанской Республики через территорию Исламской Республики Иран.

В связи с распространенной информацией АПА обратилось в Государственную пограничную службу Азербайджанской Республики.

Как сообщили в пресс-службе ГПС в ответ на запрос АПА, с целью внесения ясности в вопрос начальник Государственной пограничной службы, генерал-полковник Эльчин Гулиев направил официальное письмо главе Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации, генералу армии Владимиру Кулишову.

В информации отмечается, что в ближайшее время в связи с данным вопросом будет предоставлена дополнительная информация.