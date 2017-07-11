В Баку состоялось представление трех российских вузов (ФОТО)

2017-07-11 18:45 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) состоялось представление трех российских вузов – Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова (Якутск), Югорского государственного университета (Ханты-Мансийск) и Чеченского государственного университета (Грозный), сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ. Мероприятие было организовано представительством Россотрудничества в Азербайджане.

Перед началом представления с гостями из России встретился руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов.

Представители вузов и информационного портала Russia.study рассказали гостям о своей работе по отбору иностранных абитуриентов в рамках квот государственных стипендий Правительства Российской Федерации, условиях обучения и проживания. Участниками представления стали юноши и девушки, изъявившие желание учиться в российских вузах по данной программе. На мероприятии также была представлена работа Азербайджанской ассоциации выпускников российских (советских) высших учебных заведений.

(Автор: Вугар Иманов)