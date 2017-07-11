В Узбекистане объявлен конкурс на лучшую статью о первом президенте страны

2017-07-11 18:46 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Узбекистане объявлен конкурс на лучшую научно-популярную статью, посвященную памяти первого президента республики Ислама Каримова.

В тексте объявления, опубликованном в ряде официальных узбекских СМИ во вторник, говорится, что для участия необходимо до 31 декабря направить материалы, опубликованные в 2016-2017 году в узбекских и зарубежных СМИ, в научно-просветительский мемориальный комплекс имени первого президента Узбекистана.

Конкурс проводится в преддверии 80-летия первого президента страны Ислама Каримова.

Победитель получит денежную премию в размере стократной минимальной заработной платы, установленной в стране (МЗП в настоящее время в Узбекистане - 149,775 тысячи сумов). Двое участников, занявших второе место, получат вознаграждение, равное 75-кратной минимальной зарплате. Трем обладателям третьего места вручат премию в размере 50-кратной минимальной заработной платы.

Как сообщалось, научно-просветительский мемориальный комплекс создан в Ташкенте в рамках исполнения постановления главы государства Шавката Мирзияева "Об увековечении памяти первого президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова", принятого в конце января.

В соответствии с этим документом, в Узбекистане ежегодно 30 января будут широко отмечать день рождения первого президента страны, а второго сентября - день его памяти.

В ташкентской резиденции Оксарой, где на протяжении долгих лет работал первый президент, будет открыт научно-просветительский мемориальный комплекс имени Каримова. Кроме того, по итогам международного творческого конкурса в Ташкенте, Самарканде и Карши будут установлены памятники Каримову. Его имя присвоено международному аэропорту и техническому университету в Ташкенте, автомобильному заводу в городе Асака (Андижанская область), Дворцу искусств в Фергане. Именем первого президента также будут названы улицы в ряде городов страны.

Ислам Каримов, возглавлявший республику с 1989 года, скончался второго сентября 2016 года в возрасте 78 лет.

В начале декабря 2016 года в Узбекистане прошли президентские выборы, победу на которых одержал Шавкат Мирзияев, работавший до этого в должности премьер-министра.

Официальный курс на 11 июня - 4014,50 сума /$1.

(Автор: Демир Азизов. Редактор: Ирина Парфёнова)