Закир Гасанов направил письмо своему американскому коллеге
2017-07-11 20:15 | www.oxu.az | 4
Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил соболезнование Министру обороны США Джеймсу Мэттису в связи с гибелью многочисленных военнослужащих в результате авиакатастрофы самолета KC-130 Корпуса Морской Пехоты, которая произошла в округе Лефлор штата Миссисипи.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны, в соболезновании говорится:
«Глубоко потрясены известием о гибели многочисленных военнослужащих в результате авиакатастрофы самолета KC-130 Корпуса Морской Пехоты, произошедшей в округе Лефлор штата Миссисипи.
Мы очень разочарованы этим трагическим событием.
Разделяя Вашу скорбь в связи со случившейся трагедией, выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших.
Примите наши искренние соболезнования!»