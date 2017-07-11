Закир Гасанов направил письмо своему американскому коллеге

2017-07-11 20:15 | www.oxu.az | 4

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил соболезнование Министру обороны США Джеймсу Мэттису в связи с гибелью многочисленных военнослужащих в результате авиакатастрофы самолета KC-130 Корпуса Морской Пехоты, которая произошла в округе Лефлор штата Миссисипи.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны, в соболезновании говорится:

«Глубоко потрясены известием о гибели многочисленных военнослужащих в результате авиакатастрофы самолета KC-130 Корпуса Морской Пехоты, произошедшей в округе Лефлор штата Миссисипи.

Мы очень разочарованы этим трагическим событием.

Разделяя Вашу скорбь в связи со случившейся трагедией, выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших.

Примите наши искренние соболезнования!»

С.Б.

