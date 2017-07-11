Минналогов Азербайджана и служба ASAN договорились о сотрудничестве (ФОТО)

2017-07-11 19:09 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Министерство по налогам Азербайджана и Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана (служба ASAN) подписали меморандум о сотрудничестве, говорится в сообщении министерства, распространенном во вторник.

Как сообщается, в учебном центре минналогов прошла церемония вручения сертификатов волонтерам ASAN.

Поприветствовав участников мероприятия, начальник учебного центра Али Гасанов сказал, что министерство по налогам продолжает работы, связанные с выполнением задач по дальнейшему усовершенствованию налогового администрирования путем управления человеческими ресурсами, подготовки и повышения квалификации кадров, прозрачности процесса приема на работу, повышения уровня соблюдения профессиональной этики, электронизации системы управления, комплектации налоговых органов за счет хорошо подготовленных, инициативных, склонных к инновациям кадров.

"В продолжение этих работ между минналогов и службой ASAN 28 июля прошлого года был подписан договор о прохождении волонтерами ASAN производственной практики. По договору за первое полугодие 2017 года было обеспечено прохождение практики 30 волонтерами, привлеченным на работу в центры ASAN по контракту. За этот период волонтеры ASAN, пройдя практику в налоговых органах, ознакомились с направлениями деятельности налоговых органов Азербайджана и их опытом, после чего им были вручены соответствующие сертификаты", - сказано в сообщении.

В конце церемонии Али Гасановым и заместителем председателя Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям Ульви Мехтиевым был подписан меморандум о сотрудничестве между минналогов Азербайджана и службой ASAN.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)

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