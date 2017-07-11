На сессии СМИД ОИС приняты важные резолюции по Азербайджану

2017-07-11 19:22 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В рамках 44-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) приняты важные резолюции по Азербайджану.

Как сообщили Trend во вторник в министерстве иностранных дел, 10-11 июля в городе Абиджан в Кот-д’Ивуаре прошла 44-я сессия Совета министров иностранных дел стран-членов ОИС. Азербайджан на мероприятии в статусе специального представителя министра иностранных дел представлял Огтай Ибрагимов, который выступил от имени главы МИД страны Эльмара Мамедъярова.

На сессии был принят ряд резолюций, связанных с Азербайджаном, в том числе резолюции в связи с агрессией Армении в отношении Азербайджана и разрушением ею религиозного и культурного наследия на оккупированных азербайджанских территориях. Также были приняты резолюция в связи с 25-й годовщиной Ходжалинского геноцида и резолюция, приветствующая объявление Президентом Ильхамом Алиевым 2017 года "Годом исламской солидарности".

Новость обновляется