Представитель ПА ОБСЕ по Южному Кавказу назвал провокацию армян посягательством на жизнь мирного населения - Бахар Мурадова

2017-07-11 19:37 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Выражая сожаление в связи с произошедшим в Физулинском районе Азербайджана, представитель ПА ОБСЕ по Южному Кавказу Кристиан Вигенин назвал это провокацией, отметил, что было совершено посягательство на жизнь мирного населения и что он интересуется этим вопросом,

Об этом сказала глава азербайджанской делегации в ПА ОБСЕ, вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Бахар Мурадова на пресс-конференции во вторник.

По ее словам, на 26-й сессии ПА ОБСЕ в Минске азербайджанская делегация проинформировала и выразила протест в связи с провокацией, совершенной армянами в Физули.

«Мы передали участникам заседания душераздирающие фотографии двухлетней Захры и ее бабушки, погибших в результате провокации в Физули, проинформировали Парламентскую ассамблею, не приукрасив и не преувеличив то, что произошло в Физули. Члены делегаций до конца сессии были в психологическом напряжении после увиденных фотографий. Они вызвали гнев у каждого из присутствующих. Однако выражение чувствя сожаления ситуации не меняет. Мы подчеркнули, что для решения проблемы ПА ОБСЕ должна скоординированно работать со всеми институтами ОБСЕ. И для этого мы выдвинули определенные предложения, которые отражены в итоговой декларации», - сказала Мурадова.

Вице-спикер добавила, что делегация Армении в ПА ОБСЕ пыталась, чтобы этот вопрос, поднятый Азербайджаном, остался вне внимания. «Отмечу, что в этот раз состав армянской делегации был полностью изменен, но их политика не изменилась. Новый состав делегации продолжает политику прежней. В своем выступлении глава армянской делегации всячески старался, чтобы этот вопрос остался в стороне. Они попытались подчеркнуть, что азербайджанская сторона делает шоу из произошедшего и проводит популистские обсуждения. Но каждый видит, что произошло. Члены других делегаций заявили, что «подобные действия должны быть пресечены». Естественно, что слова «должен быть положен конец» относятся к тем, кто совершил подобное деяние», - сказала Мурадова.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила ранее Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)