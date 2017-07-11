Фотограф АМИ Trend признан одним из лучших среди освещавших Исламиаду Баку-2017 (ФОТО)

2017-07-11 19:55 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - При организационной поддержке министерства молодежи и спорта Азербайджана в Музейном центре в Баку во вторник открылась фотовыставка под названием "IV Игры исламской солидарности глазами азербайджанских фотографов".

Выступивший на мероприятии вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде отметил, что Игры исламской солидарности еще более укрепили имидж Азербайджана на международное арене. А азербайджанские фотографы, по его словам, посредством своих объективов превратили динамику, грандиозность этого мероприятия в произведение искусства.

Затем были награждены фотографы, освещавшие Игры. Среди удостоенных награды авторов лучших фотографий был также фотограф информационного агентства Trend Заур Мустафаев.

Отметим, что на выставке демонстрируется около 200 произведений 52 авторов.

С 8 по 22 мая в Баку прошли IV Игры исламской солидарности. Национальная сборная Азербайджана стала победителем Исламиады по количеству завоеванных медалей.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)