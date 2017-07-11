В Азербайджане учреждена новая юбилейная медаль

2017-07-11 20:30 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ "О применении закона "О внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" от 30 июня 2017 года в связи с учреждением юбилейной медали "100-летие азербайджанской армии (1918-2018)".

Также этим указом утверждаются Положение "О юбилейной медали Азербайджанской Республики "100-летие азербайджанской армии (1918-2018)" и "Изображение юбилейной медали Азербайджанской Республики "100-летие азербайджанской армии (1918-2018)".

Согласно Положению "О юбилейной медали Азербайджанской Республики "100-летие азербайджанской армии (1918-2018)", указанной медалью награждаются офицеры, прапорщики, мичманы и военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы, проходящие действительную военную службу в азербайджанской армии и добившиеся успехов в боевой подготовке, а также уволенные в запас или вышедшие в отставку, принимавшие активное участие в строительстве и укреплении азербайджанской армии.

Указом определяется, что полномочия по награждению юбилейной медалью "100-летие азербайджанской армии (1918-2018)" предоставляются министру обороны Азербайджана.

Юбилейная медаль носится на левой стороне груди. Если у награжденного имеются другие ордена и медали, то юбилейная медаль крепится после юбилейной медали "95-летие азербайджанской армии (1918-2013)".