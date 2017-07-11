Коалиция не может подтвердить гибель главаря ИГ

2017-07-11 20:56 | www.apa.az | 3

Международная коалиция по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" не может подтвердить или опровергнуть гибель главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади. Как передает Vesti.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил командующие операцией американский генерал Стивен Таунсенд.

"Я не могу подтвердить или опровергнуть информацию по поводу того, жив аль-Багдади или нет", — сказал Таунсенд журналистам.

Во вторник иракский новостной портал "Сумария ньюз" сообщил, что источник в ИГ* признал гибель аль-Багдади. Как передает иракское издание, в заявлении группировки говорится, что аль-Багдади погиб и в ближайшее время будет объявлено имя его преемника. Никаких подробностей гибели главаря группировка не привела.

Ранее в Минобороны России сообщили, что аль-Багдади мог быть уничтожен в результате удара Воздушно-космических сил РФ 28 мая в южном предместье Ракки, информация проверяется.