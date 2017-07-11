ЧЛ: "Карабах" обыграл с крупным счетом «Самтредию»

2017-07-11 23:11 | www.apa.az | 5

В Баку состоялся первый матч II квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу между действующим чемпионом Азербайджана ФК «Карабах» и грузинской командой «Самтредиа».

Как передает АПА, встреча завершилась разгромом команды гостей – 5:0

Карабах (Азербайджан) – Самтредиа (Грузия) - 5:0

Исмайлов, 10-пенальти. (1:0), Ндлову, 37 (2:0), 45+1-пен. (3:0), Герье, 83 (4:0), Мичел, 90+2 (5:0)

Баку, стадион «Тофик Бахрамов»

Главный судья – Мете Калкаван (Турция).