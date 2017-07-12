В Сирии погиб российский военный советник

2017-07-12 00:15 | www.oxu.az | 4

Российский военный советник погиб в Сирийской провинции Хама в результате минометного обстрела.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили во вторник журналистам в Минобороны.

«В результате внезапного минометного обстрела боевиками правительственных войск в провинции Хама, погиб российский военный советник капитан Николай Афанасов. Он находился в Сирийской Арабской Республике в составе аппарата российских военных советников, выполняя задачи обучения личного состава подразделений сирийских сухопутных войск», — заявили в оборонном ведомстве.

Афанасов посмертно представлен к государственной награде.

С.Б.

