В Сирии погиб российский военный советник

2017-07-12 01:09 | www.apa.az | 4

Российский военный советник Николай Афанасов погиб в Сирии при минометном обстреле, он представлен к госнаграде посмертно. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило во вторник Минобороны России.

"В результате внезапного минометного обстрела боевиками городка сирийских правительственных войск в провинции Хама погиб российский военный советник капитан Николай Афанасов", — говорится в сообщении.

Афанасов находился в Сирии в составе аппарата российских военных советников. Он занимался обучением личного состава подразделений сирийской армии.

"Капитан Николай Афанасов представлен командованием к государственной награде, посмертно", — добавили в ведомстве.