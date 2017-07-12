Очередная встреча глав МИД Азербайджана и Армении пройдет в Нью-Йорке

2017-07-12 02:18 | www.apa.az | 4

Главы МИД Азербайджана и Армении – Эльмар Мамедъяров и Эдвард Налбандян встретились в Брюсселе с сопредседателями МГ ОБСН Игорем Поповым, Стефаном Висконти, Ричардом Хогландом и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком. Об этом АПА сообщает со ссылкой на армянские СМИ.

Как сообщили NEWS.am в пресс-службе МИД Армении, в ходе встречи продолжились обсуждения о создании соответствующих условий для продвижения переговорного процесса по карабахскому урегулированию.

Эдвард Налбадян подчеркнул необходимость стабилизации ситуации на линии соприкосновения, отметив реализацию договоренностей, достигнутых в ходе саммитов в Вене и Санкт Петербурге.

Сопредседатели попросили министров иностранных дел передать предложения об организации саммита в этом году. Была достигнута договоренность о проведении следующей встречи глав МИД в рамках заседания Генассамблеи ООН в сентябре этого года в Нью-Йорке.