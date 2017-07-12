Посол: РФ и Турция проведут консультации по визам

2017-07-12 03:49 | www.apa.az | 5

Раунд межмидовских консультации РФ и Турции, в ходе которых будет обсуждаться визовая проблематика, пройдет через несколько дней. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов.

"Тема визовых ограничений присутствует в поле постоянного внимания наших двух министерств иностранных дел. Если все будет по плану, то через несколько дней у нас пройдет очередной раунд межмидовских консульских консультаций, в ходе которых обязательно будет обсуждаться визовая проблематика", — сказал он в интервью газете "Известия".

Россия ввела визовый режим для граждан Турции на фоне охлаждения отношений двух стран в ноябре 2015 года, когда ВВС Турции сбили над Сирией российский бомбардировщик Су-24.