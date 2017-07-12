МИД: Армянский министр озвучил крайне провокационное заявление

2017-07-12 00:37 | www.oxu.az | 4

Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт продолжает оставаться самой серьезной угрозой миру и безопасности в регионе ОБСЕ.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в выступлении азербайджанской делегации на неофициальной встрече министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ в Мауэрбахе, распространенном во вторник МИД Азербайджана.

«Несмотря на мандат, предоставленный ОБСЕ резолюциями Совбеза ООН, мы наблюдаем, что внутри организации основной тенденцией является устранение напряженности в связи с конфликтом. Но до тех пор, пока не будет обеспечен вывод армянских войск в оккупированных азербайджанских территорий, проблема не будет решена. Мы должны закрепить в рамках ОБСЕ единую позицию касательно неприемлемости статус-кво в конфликте. Учитывая различные провокации, к которым прибегает Армения вдоль линии фронта, мы должны изменить статус-кво», - говорится в выступлении.

В выступлении было подчеркнуто, что убийство двух мирных граждан в результате обстрела армянской стороной населенных пунктов Азербайджана является грубым нарушением международного гуманитарного права. Данная атака на мирное население является доказательством того, что Армения пытается спровоцировать Азербайджан на ответные действия и под этим поводом сорвать мирные переговоры.

«Правящий режим Армении осознает, что после урегулирования конфликта неизбежно столкнется с кризисом легитимности, поэтому вынужден прибегать к подобным провокациям. Политическое руководство Армении понимает, что урегулирование конфликта мирным путем в соответствии с международным правом завершится восстановлением Азербайджаном своего суверенитета над оккупированными землями и территориальной целостности. Именно поэтому нынешнее руководство прибегает к любым методам, чтобы продлить жизнь своего режима», - говорится в выступлении.

Было отмечено, что Армения должна осознать, что рассчитывая на статус-кво, она рискует полностью потерять свою независимость и превратиться в инструмент в политических играх в регионе.

«Лишь урегулировав конфликт мирным путем и наладив добрососедские отношения с Азербайджаном и другими странами региона армянское государство сможет обеспечить для своего народа хорошее будущее и воспользоваться плодами развития региона», - отметила азербайджанская делегация.

В выступлении выражено сожаление по поводу того, что министр иностранных дел Армении вновь упустил возможность диалога в Мауэрбахе.

«Глава МИД Армении выступил с заявлением, полном необоснованных обвинений в адрес Азербайджана. Подобное заявление рассчитано на внутреннюю аудиторию страны. В ОБСЕ все прекрасно понимают, кто в армяно-азербайджанском конфликте является агрессором, а кто - стороной, подвергшейся агрессии. Нам интересно, чего хотел добиться армянский министр своим заявлением? Если он рассчитывал таким путем восстановить доверие в ОБСЕ, то абсолютно понятно, что он потерпел фиаско. Говоря о запланированной сегодня встрече с главой МИД Азербайджана и сопредседателями Минской группы ОБСЕ, армянский министр озвучил крайне провокационное заявление. Мы призываем армянскую сторону как тут, в ОБСЕ, так и на переговорах, которые будут проведены в Брюсселе продемонстрировать конструктивную позицию», - было отмечено в выступлении.

С.Б.

