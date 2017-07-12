В Ингушетии очевидцы спасли людей из горящей машины – ВИДЕО

2017-07-12 00:48 | www.oxu.az | 4

В Ингушетии водители на трассе в Сунженском районе выбивали ногами окна горящего авто, чтобы спасти людей.

Как передает Oxu.Az, в результате крупного ДТП пострадали пять человек, один погиб.

Авария произошла неподалеку от города Карабулак на федеральной трассе «Кавказ».

На трассе столкнулись ВАЗ-2105 и микроавтобус Volkswagen. Отмечается, что жертвой ДТП стал водитель ВАЗ-2105.

Находившиеся в микроавтобусе граждане получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших — водитель иномарки, пассажирка «Жигулей» и трое детей.

В обстоятельствах столкновения разбираются сотрудники экстренных служб.

С.Б.

