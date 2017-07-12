Фанатам Карабаха не разрешили открыть панкарт о Захре Гулиевой

2017-07-12 01:49 | www.oxu.az | 5

Фанатская группа азербайджанского футбольного клуба «Карабах» - «Имарет» - выступила с заявлением.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на azerisport.com, фанаты группы «Имарет» планировали открыть на вчерашнем матче квалификации Лиги чемпионов с грузинской «Самтредиа» (5:0) специальный панкарт, посвященный гибели однолетней Захры Гулиевой.

Напмним, что она погибла 4 июля в результате обстрела армянскими ВС мирного населения села Алханлы Физулинского района Азербайджана.

Однако, фанатам не позволили принести панкарт на стадион и развернуть его во время игры.

С.Б.

