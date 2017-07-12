Сына Трампа попросят рассказать в сенате о встрече с российским адвокатом

2017-07-12 04:40 | www.apa.az | 5

Комитет по разведке американского сената намеревается обратиться к сыну президента США – Дональду Трампу-младшему — с просьбой выступить по вопросу встречи и переписки с российским адвокатом. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Рейтер .

New York Times сообщила, что адвокат из России Наталья Весельницкая, у которой якобы есть "связи в Кремле", в 2016 году встречалась со старшим сыном американского президента Дональдом Трампом-младшим, заявив о наличии у нее компромата на Хиллари Клинтон. Сын президента сообщил изданию, что при встрече с Весельницкой "быстро выяснилось, что она не имела значимой информации". По его словам, после этого стороны перешли к проблеме усыновления детей, что и было целью беседы, а якобы наличие компромата было использовано лишь как "предлог для встречи". Весельницкая в свою очередь опровергает, что предлагала какой-либо компромат на Клинтон.

По данным агентства, комитет принял решение после того, как Трамп-младший обнародовал почтовую переписку с ней.

По данным источника, конкретной даты по выступлению Трампа-младшего в сенате нет. Но сенаторы все же хотели бы услышать его показания.