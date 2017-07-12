В Баку Range Rover врезался в "КамАЗ", ранен начальник отдела ГУ ГДП г. Баку

2017-07-12 05:17 | www.apa.az | 5

В Баку на аэропортовской дороге произошло ДТП, водитель травмирован. Как сообщает АПА, автомобиль марки Range Rover врезался в грузовой автомобиль «КамАЗ» техобслуживания дорог ОАО «Азеравтойол», осуществляющего на трассе мойку разделительных металлических ограждений.

Привлеченные к месту происшествия спасатели МЧС извлекли травмированного водителя, оказавшегося зажатым в салоне деформированного автомобиля, и передали по назначению.

По сообщению, пострадавшим является начальник отдела технического снабжения Главного управления Государственной дорожной полиции г. Баку капитан полиции 31-летний Гусейнов Джабир Фирдовси оглу.

По факту ведется расследование.