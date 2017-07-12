В женском теннисе сменился лидер

2017-07-12 02:33 | www.oxu.az | 5

Чешская теннисистка Каролина Плишкова станет новым лидером рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

25-летняя уроженка чехословацкого Лоуни проиграла на Уимблдоне во втором круге словачке Магдалене Рыбариковой, но несмотря на это возглавит мировой рейтинг в понедельник. Это определилось после того, как вторая ракетка мира Симона Халеп проиграла в четвертьфинале Уимблдона британке Йоханне Конте, а немка Анжелик Кербер, возглавляющая текущий рейтинг, в четвертом круге уступила испанке Гарбинье Мугурусе.

За последний год Плишкова выиграла четыре турнира WTA, сыграла в финале US Open, полуфинале «Ролан Гаррос» и четвертьфинале Australian Open. Спортсменка станет 23-й первой ракеткой мира в истории и первой представительницей Чехии в этом статусе.

Кроме того, Плишкова станет шестой теннисисткой, возглавившей мировой рейтинг, не имея в активе ни одной победы на турнирах «Большого шлема». Ранее на вершину WTA без выигрыша ТБШ забирались Амели Моресмо, Ким Клейстерс, Динара Сафина, Каролин Возняцки и Елена Янкович.

С.Б.

