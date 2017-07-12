В Белом доме рассказали, о чем Трамп будет говорить с Макроном

2017-07-12 00:42 | www.trend.az | 4

Президент США Дональд Трамп в рамках визита в Париж 14-15 июля обсудит с президентом Франции Эммануэлем Макроном и его советниками борьбу с терроризмом, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома, передает РИА Новости.



"Мы ожидаем, что президент Трамп и президент Макрон с советниками обсудят борьбу с терроризмом", - сказал он, отметив, что "опыт Франции в этом вопросе иной, чем у США", он "очень важен".

Елисейский дворец во вторник обнародовал детали визита Трампа в Париж на этой неделе: планируются встречи с Макроном, семейный ужин на Эйфелевой башне и военный парад в День взятия Бастилии.

Согласно представленному администрацией французского лидера предварительному графику, днем в четверг состоится официальная встреча Трампа в Доме Инвалидов на левом берегу Сены. После этого два президента переберутся на правый берег, в резиденцию Макрона, где пройдут переговоры тет-а-тет.