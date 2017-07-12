Из Турции в Джераблус вернулись 44643 сирийца

2017-07-12 01:40 | www.trend.az | 5

Число сирийцев, вернувшихся из Турции в очищенный от террористов ИГИЛ город Джераблус на севере Сирии, достигло 44643, передает Анадолу.

Сирийцы, нашедшие приют в Турции, продолжают возвращаться в очищенный от террористов при поддержке ВС Турции Джераблус.

Для возвращения на родину сирийцы обращаются в администрацию губернатора турецкой провинции Газиантеп за соответствующим разрешением.

После прохождения необходимых процедур все сирийские граждане, в том числе дети, женщины и старики, возвращаются в Джераблус через КПП «Каркамыш».

Глава миграционной службы Газиантепа Октай Бахчеджи сообщил агентству «Анадолу», что процесс возвращения сирийцев на родину начался седьмого сентября 2016 года.

С седьмого сентября 2016 года и по сегодняшний день число сирийцев, вернувшихся из Турции на родину, достигло 44643, сказал Бахчеджи.

Антитеррористическая операция «Щит Евфрата» проводилась на севере Сирии при поддержке ВС Турции.

Участие турецкой армии в операции было основано на признанном на международном уровне праве страны на самооборону и стремлении ликвидировать террористическую угрозу Турции, особенно со стороны ИГИЛ.

В рамках операции были поставлены цели очистить приграничные районы Турции от террористов, обеспечить доставку гуманитарной помощи и оказать поддержку международной миссии по борьбе с ИГИЛ.

Джераблус очищен от ИГИЛ в рамках операции «Щит Евфрата» в августе 2016 года.