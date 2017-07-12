Синдзо Абэ призвал Си Цзиньпина приостановить экспорт нефти в КНДР

2017-07-12 02:32 | www.trend.az | 5

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время саммита G20 призвал председателя КНР Си Цзиньпина приостановить экспорт нефти в КНДР, передает РИА Новости со ссылкой на газету Nikkei.

Как отмечает издание, встреча двух лидеров состоялась на полях саммита G20 в Гамбурге в субботу.

"Сейчас крайне важно усилить давление на КНДР, и я хочу, чтобы вы играли более конструктивную роль", - приводит издание слова Абэ.

Лидер КНР, в свою очередь, ответил, что Китай делает необходимое для поддержания санкций со стороны ООН, имея в виду главным образом приостановление импорта угля из Северной Кореи.

Си Цзиньпин также добавил, что Китай ориентирован на ведение диалога, наряду с санкциями, заявив, что настроен против "односторонних санкций".