Азай Гулиев: На заседании ПА ОБСЕ была раскритикована деятельность Минской группы

2017-07-12 03:13 | www.trend.az | 5

БАКУ/ Trend/ - На прошедшем в Минске заседании ПА ОБСЕ была раскритикована деятельность Минской группы.

Об этом сказал вице-президент ПА ОБСЕ, член делегации Азербайджана в организации Азай Гулиев.

По его словам, на заседании было выражено сожаление в связи с безрезультатной деятельностью Минской группы ОБСЕ.

Гулиев отметил, что на заседании были озвучены мнения по поводу того, что Армению необходимо в кратчайший срок вернуть за стол переговоров и добиться конкретного результата.

«На заседании были также озвучены призывы в связи с возвращением беженцев и вынужденных переселенцев к родным очагам, поднят вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Считаю, что на этой сессии ПА ОБСЕ смогла выполнить свою миссию. Мы уверены, что организация продолжит придерживаться этой позиции и в будущем», - сказал вице-президент ПА ОБСЕ.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев)