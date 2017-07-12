В Венесуэле в ходе протестов погиб один человек

2017-07-12 03:55 | www.trend.az | 4

Студент университета погиб во вторник вечером в ходе протестов в венесуэльском городе Сьюдад-Боливар, передает РИА Новости.

По сообщению портала Nacional, молодой человек был сбит машиной. Его успели доставить в госпиталь, однако затем он скончался.



В Венесуэле уже более трех месяцев идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания.

По последним данным, жертвами протестов стали уже 94 человека.