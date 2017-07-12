Фетхуллах Гюлен заявил, что согласится на экстрадицию в Турцию

2017-07-12 07:27 | www.apa.az | 5

Лидер “террористической организации последователей Фетхуллаха” (FETÖ) Фетхуллах Гюлен заявил, что не намерен бежать из США и согласится на экстрадицию, если Вашингтон примет просьбу Анкары о его выдаче. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Рейтер.

"Если США посчитают уместным выдать меня, я поеду (в Турцию)", — заявил он в интервью агентству.

В марте вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш со ссылкой на разведданные сообщил, что Гюлен может бежать в Канаду, где у него куплена земля и недвижимость.

Гюлен обвиняется в причастности к попытке переворота 15-16 июля прошлого года в Турции. Анкара требует от США, где тот проживает, его экстрадиции.