МИД: Без вывода армянских войск проблема устранения напряженности не будет решена

2017-07-12 07:56 | www.apa.az | 5

Армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт продолжает оставаться самой серьезной угрозой безопасности и миру в регионе ОБСЕ. Несмотря на мандат, предоставленный ОБСЕ соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН, мы наблюдаем, что основной тенденцией внутри организации является устранение напряженности в связи с конфликтом. Без обеспечения вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана проблема устранения напряженности не будет решена.

Как передает АПА со ссылкой на пресс-службу МИД, об этом сказано в выступлении азербайджанской делегации на неформальной встрече министров иностранных дел государств-членов ОБСЕ, состоявшейся 11 июля в австрийском поселке Мауербах.

В выступлении отмечено, что внутри ОБСЕ должна быть закреплена единая позиция о неустойчивости статус-кво в конфликте: «С учетом различных провокаций Армении вдоль линии фронта, направленных на эскалацию конфликта, статус-кво должен быть изменен. Убийство двух азербайджанских гражданских лиц в результате неразборчивого обстрела населенных пунктов является грубым нарушением Арменией международного гуманитарного права и еще раз доказывает, что, беря под прицел мирное население, Армения проводит политику подстрекательства Азербайджана на ответную реакцию, чтобы под этим предлогом подорвать мирные усилия».

«Неизбежный кризис легитимности, с которым нынешний режим Армении столкнется после урегулирования конфликта, побуждает его к совершению подобных провокаций. Политическое руководство Армении понимает, что мирное урегулирование конфликта в соответствии с международным правом завершится восстановлением суверенитета Азербайджана на оккупированных территориях и его территориальной целостности. Именно поэтому с целью продления режима руководство Армении прибегает к любым путям для закрепления существующего статус-кво. Армения должна понять, что, полагаясь на существующий статус-кво, она сталкивается с риском полной утраты независимости и превращения в инструмент политических игр в регионе. Только мирным урегулированием конфликта, налаживанием добрососедских отношений с Азербайджаном и другими странами региона, Армения сможет создать независимое и светлое будущее для своего народа и воспользоваться развитием региона», - отмечено в выступлении.

«К сожалению, министр иностранных дел Армении вновь упустил возможность диалога в Мауербахе. Он выступил с заявлением, полным необоснованных обвинений против Азербайджана. Такое заявление предусмотрено для внутреннего политического потребления. Это не было ожидаемым выступлением в ОБСЕ. Все присутствующие в этом зале понимают, кто в армяно-азербайджанском конфликте является агрессором, а кто – стороной, подвергшейся насилию. Нам интересно, чего хотел добиться министр Армении своим заявлением. Если министр считает, что таким путем может внести какой-либо вклад в восстановление доверия внутри ОБСЕ, то абсолютно очевидно, что он потерпел крах.

С учетом планируемой сегодня в Брюсселе встречи с министром иностранных дел Азербайджана и сопредседателями Минской группы ОБСЕ, министр Армении озвучил крайне провокационное заявление. Мы призываем армянскую делегацию продемонстрировать конструктивную позицию и здесь – в ОБСЕ, и на переговорах в Брюсселе», - говорится в выступлении.