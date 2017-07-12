Федеральный сенат Бразилии одобрил трудовую реформу вопреки протестам оппозиции

2017-07-12 06:27 | www.trend.az | 5

Федеральный сенат - верхняя палата парламента Бразилии - одобрил во вторник реформу трудового законодательства вопреки протестам законодателей от оппозиции, передает ТАСС. Соответствующее решение было принято 50 голосами против 26.

После одобрения основного текста законопроекта парламентарии еще около двух часов обсуждали поправки, предложенные противниками реформы. Наиболее острая дискуссия разгорелась вокруг пункта, который разрешает беременным женщинам работать во вредных для здоровья условиях. Оппозиция пыталась добиться отмены этого положения, однако все поправки были отклонены, и теперь документ будет направлен на подпись президенту страны Мишелу Темеру.

Глава государства является инициатором реформы, таким образом вопрос о вступлении законопроекта в силу можно считать практически решенным. "Актуализация трудового законодательства - это быстрый путь к созданию новых рабочих мест", - так Темер прокомментировал итоги голосования. Он также назвал принятие законопроекта "победой Бразилии".