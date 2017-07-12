Президент Узбекистана обсудил с главой МИД Туркменистана вопросы расширения сотрудничества

2017-07-12 07:03 | www.trend.az | 5

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев и заместитель председателя Кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, прибывший в Ташкент с двухдневным рабочим визитом, обсудили накануне вопросы расширения практического узбекско-туркменского сотрудничества, сообщило Национальное информагентство Узбекистана (УзА).

Стороны обсудили расширение сотрудничества между странами, а также новые направления партнерства.

В настоящее время компаниями и предприятиями Узбекистана и Туркменистана реализуются соглашения на сумму более 200 миллионов долларов.

Осуществлена поставка в Туркменистан очередной партии хлопкоуборочных машин, культиваторов и другой современной техники. В этом месяце в Ашхабаде начнет работу торгово-сервисный центр.

Ведутся ремонт и модернизация подвижного состава железных дорог Туркменистана на базе предприятий «Узбекистон темир йуллари».

С открытием автомобильного и железнодорожного мостов «Туркменабад-Фараб» увеличились объемы транзитных перевозок между странами. Только по железной дороге транзит экспортных грузов Узбекистана по территории Туркменистана вырос на 25 процентов.

В Ташкенте начаты работы по созданию парка «Ашхабад». В сентябре в столице Туркменистана наши спортсмены примут участие в очередных Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

Шавкат Мирзияев и Рашид Мередов обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики.

Глава МИД Туркменистана подтвердил готовность его страны к дальнейшему развитию полномасштабного сотрудничества.

(Автор: Демир Азизов)