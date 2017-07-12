Новым генсеком ОБСЕ станет дипломат из Швейцарии

2017-07-12 08:37 | www.oxu.az | 4

Страны, входящие в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), согласовали кандидатуру нового генерального секретаря.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом сoобщил на пресс-конференции 11 июля министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц, председательствующий сейчас в организации.

По его словам, страны консенсусом поддержали предложение Австрии утвердить на этот пост швейцарского дипломата Томаса Гремингера.

Стороны также согласовали назначения на три других пустующих поста. Пост комиссара по делам национальных меньшинств займет бывший генсек ОБСЕ Ламберто Занньер. На пост представителя по свободе СМИ должен быть назначен француз Арлем Дезир, а представительница Исландии Сольрун Гисладоттир займет пост директора Бюро по демократии и правам человека (БДИПЧ), которое занимается мониторингом выборов. Решения были согласованы на неформальном саммите министров иностранных дел в австрийском Маурбахе.

Пост генсека был вакантным с 1 июля, когда истекли полномочия Занньера.

A.C.

