На юго-западе Японии военные ищут 22 человек, пропавших без вести

2017-07-12 08:44 | www.oxu.az | 4

Около двух тысяч сотрудников сил самообороны, полиции и пожарной охраны продолжают поиски 22 человек, пропавших без вести на юго-западе Японии из-за наводнений и паводков, вызванных ливневыми дождями.

Как передает Oxu.Az, об этом сoобщил телеканал Nippon Television Network.

В префектурах Фукуока и Оита к этому часу официально признаны погибшими из-за стихии 25 человек, 22 человека считаются пропавшими без вести. На их поиски направлено 2000 военных, полицейских и пожарных.

A.C.

