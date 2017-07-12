Участок дороги между Ташкентом и Самаркандом через Казахстан вновь открыт для проезда

2017-07-12 08:38 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - Узбекистан и Казахстан во вторник открыли автодорожные пункты пропуска «Малик» (Сырдарья) и «Ок олтин» (Целинный) для пропуска физических лиц и легкового автотранспорта в упрощенном порядке, сообщили Trend в администрации Сырдарьинской области.

В церемонии открытия приняли участие с узбекской стороны - вице-премьер Улугбек Розукулов и хоким Сырдарьинской области Гофуржон Мирзаев, с казахстанской стороны - первый вице-министр по инвестициям и развитию Роман Скляр и аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев.

Таким образом, Узбекистан и Казахстан возобновили автомобильное сообщение по трассе М-39, что позволит сократить время в пути между Ташкентом и Самаркандом.

По дороге разрешен проезд только легкового автотранспорта, пропуск грузов и товаров в коммерческих целях запрещен.

Граждане Узбекистана будут пропускаться в упрощенном порядке - без проставления пограничных отметок. При этом в обязательном порядке будет осуществляться проверка документов, удостоверяющих личность, дающих право на пересечение государственной границы.

Общее время прохождения контроля и оформления будет занимать не более семи минут. Пропуск коммерческих грузов через эти пункты запрещен.

Таможенный контроль осуществляется в упрощенном порядке, без заполнения таможенных деклараций, регистрации и таможенного досмотра транспортных средств, но с их обязательным визуальным осмотром.

Участок М-39 протяженностью около 25 километров, проходящий по территории Казахстана, был закрыт в 2006 году. Его открытие состоялось благодаря договоренностям руководителей двух стран.

Протокол о внесении изменений и дополнений в протокол к межправительственному соглашению о пунктах пропуска через узбекско-казахстанскую госграницу (четвертого сентября 2006 года) был подписан сторонами по дипломатическим каналам в рамках подготовки госвизита президента Узбекистана Шавката Мирзияева в Казахстан 22-23 марта.

Отныне граждане Узбекистана смогут попасть в Самарканд из Ташкента, минуя объездную дорогу и сократив время в пути на час.

(Автор: Демир Азизов)